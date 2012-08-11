Параметры стабилитронов и стабисторов малой мощности :

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Новости электроники

В 14 раз выросло количество россиян на MediaTek Labs ? проекте по созданию устройств "интернета вещей" и "носимых гаджетов"

Сравнив статистику посещения сайта за два месяца (ноябрь и декабрь 2014 года), в MediaTek выяснили, что число посетителей ресурса из России увеличилось в 10 раз, а из Украины ? в 12. Таким образом, доля русскоговорящих разработчиков с аккаунтами на labs.mediatek.com превысила одну десятую от общего количества зарегистрированных на MediaTek Labs пользователей.

Новое поколение Джобсов или как MediaTek создал свой маленький "Кикстартер"

Амбициозная цель компании MediaTek - сформировать сообщество разработчиков гаджетов из специалистов по всему миру и помочь им реализовать свои идеи в готовые прототипы. Уже сейчас для этого есть все возможности, от мини-сообществ, в которых можно посмотреть чужие проекты до прямых контактов с настоящими производителями электроники. Начать проектировать гаджеты может любой талантливый разработчик - порог входа очень низкий.

Семинар и тренинг "ФеST-TIваль инноваций: MAXIMум решений!" (14-15.10.2013, Новосибирск)

Компания Компэл, приглашает вас принять участие в семинаре и тренинге ?ФеST-TIваль инноваций: MAXIMум решений!?, который пройдет 14 и 15 октября в Новосибирске.

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Комментарии

дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:

люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :

как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:

Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

Владимир пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:

Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:

Спасибо!

Тип
прибора		 Предельные значения
параметров при Т=25°С		 Значения параметров
при Т=25°С		 Тк.мах
п.)

°С
Uст.ном.

B		 при
Iст.ном.
mA		 Рмакс.

mBt		 Uст. rст.

Om		 aст.
10-2
%/°С		 Iст.
мин
B		 мах
B		 мин
mA		 мах
mA
Д219С 0,57 1,0 - - - - - - 50 120
Д220С 0,59 1,0 - - - - - - 50 120
Д223С 0,59 1,0 - - - - - - 50 120
Д808 8,0 5,0 280 7,0 8,5 6,0 7,0 3,0 33 125
Д809 9,0 5,0 280 8,0 9,5 10 8,0 3,0 29 125
Д810 10,0 5,0 280 9,0 10,5 12 9,0 3,0 26 125
Д811 11,0 5,0 280 10,0 12 15 9,5 3,0 23 125
Д813 13,0 5,0 280 11,5 14 18 9,5 3,0 20 125
Д814А 8,0 5,0 340 7,0 8,5 6,0 7,0 3,0 40 125
Д814А1 8,0 5,0 340 7,0 8,5 6,0 7,0 3,0 40 125
Д814Б 9,0 5,0 340 8,0 9,5 10 8,0 3,0 36 125
Д814Б1 9,0 5,0 340 8,0 9,5 10 8,0 3,0 36 125
Д814В 10,0 5,0 340 9,0 10,5 12 9,0 3,0 32 125
Д814В1 10,0 5,0 340 9,0 10,5 12 9,0 3,0 32 125
Д814Г 11,0 5,0 340 10,0 12 15 9,5 3,0 29 125
Д814Г1 11,0 5,0 340 10,0 12 15 9,5 3,0 29 125
Д814Д 13,0 5,0 340 11,5 14 18 9,5 3,0 24 125
Д814Д1 13,0 5,0 340 11,6 14 18 9,5 3,0 24 125
2С102А 5,1 20,0 300 4,84 5,36 17 ±1,0 3,0 58 125
КС107А 0,7 10,0 125 0,63 0,77 7,0 -34 1,0 100 125
2С107А 0,7 10,0 125 0,63 0,77 7,0 -34 1,0 100 125
2С111А 6,2 10,0 150 5,66 6,76 35 -6,0 3,0 22 125
2С111Б 6,8 10,0 150 6,24 7,38 28 ±5,0 3,0 20 125
2С111В 7,0 10,0 150 6,43 7,59 18 ±1,0 3,0 20 125
2С112А 7,5 5,0 150 6,82 8,21 16 ±4,0 3,0 18 125
2С112Б 8,2 5,0 150 7,49 8,95 14 4 3,0 17 125
2С112В 9,1 5,0 150 8,25 9,98 18 6 3,0 15 125
КС113А 1,3 10,0 200 1,17 1,43 12 -42 1,0 100 125
2С113А 1,3 10,0 200 1,17 1,43 12 -42 1,0 100 125
КС119А 1,9 10,0 200 1,72 2,1 15 -42 1,0 100 125
2С119А 1,9 10,0 200 1,72 2,1 15 -42 1,0 100 125
2С124Д1 2,4 3,0 50 2,2 2,6 180 -7,5 0,25 20,8 125
2С127А1 2,7 3,0 50 2,43 2,97 180 -20 1,0 6 85
2С127Д1 2,7 3,0 50 2,5 2,9 180 -7,5 0,25 18,5 125
КС130Д1 3,0 3,0 50 2,8 3,2 180 -7,5 0,25 16,7 125
2С130Д1 3,0 3,0 50 2,8 3,2 180 -7,5 0,25 16,7 125
КС133А 3,3 10,0 300 2,97 3,63 65 -11 3,0 81 125
КС133Г 3,3 5,0 125 3 3,6 150 -10 1,0 37,5 125
2С133А 3,3 10,0 300 2,97 3,63 65 -11 3,0 81 125
2С133Б 3,3 10,0 100 3 3,7 65 -10 3,0 30 125
2С133В 3,3 5,0 125 3,1 3,5 150 -10 1,0 37,5 125
2С133Г 3,3 5,0 125 3 3,6 150 -10 1,0 37,5 125
2С133Д1 3,3 3,0 50 3,1 3,5 180 -7,5 0,25 15,2 125
2С136Д1 3,6 3,0 50 3,4 3,8 180 -7,0 0,25 13,9 125
КС139А 3,9 10,0 300 3,51 4,29 60 -10 3,0 70 125
КС139Г 3,9 5,0 125 3,5 4,3 150   1,0 32 125
2С139А 3,9 10,0 300 3,51 4,29 60 -10 3,0 70 125
2С139Б 3,9 10,0 100 3,5 4,3 60 -10 3,0 26 125
2С139Д1 3,9 3,0 50 3,7 4,1 180 -6,5 0,25 12,8 125
2С143Д1 4,3 3,0 50 4 4,6 180 -6,0 0,25 11,6 125
КС147А 4,7 10,0 300 4,23 5,17 56 -9...10 3,0 58 125
КС147Г 4,7 5,0 125 4,2 5,2 150 -7,0 1,0 26,5 125
2С147А 4,7 10,0 300 4,23 5,17 56 -9...10 3,0 58 125
2С147Б 4,7 10,0 100 4,1 5,2 56 -8...+2 3,0 21 125
2С147В 4,7 5,0 125 4,5 4,9 150 -7,0 1,0 26,5 125
12С147Г 4,7 5,0 125 4,2 5,2 150 -7,0 1,0 26,5 125
12С147У1 4,7 3,0 50 4,2 5,2 220 -8,0 1,0 10,6 125
12С147Т1 4,7 3,0 50 4,4 4,9 220 -8,0 1,0 10,6 125
2С147Т9 4,7 3,0 200 4,4 4,9 220 -8,0 1,0 38 125
2С151Т1 5,1 3,0 50 4,8 5,4 180 -6...3 1,0 10 125
КС156А 5,6 10,0 300 5,04 6,16 46 ±5,0 3,0 55 125
КС156Г 5,6 5,0 125 5 6,2 100 7,0 1,0 22,4 125
2С156А 5,6 10,0 300 5,04 6,16 46 ±5,0 3,0 55 125
2С156Б 5,6 10,0 100 5 6,4 45 -4...7 3,0 18 125
2С156В 5,6 5,0 125 5,3 5,9 100 5,0 1,0 22,4 125
2С156Г 5,6 5,0 125 5 6,2 100 7,0 1,0 22,4 125
2С156У1 5,6 3,0 50 5 6,2 160 -4...6 1,0 9 125
2С156Т1 5,6 3,0 50 5,3 5,9 160 -4...6 1,0 9 125
2С156Т9 5,6 3,0 200 5,3 5,9 160 -4...6 1,0 34 125
2С156Ф 5,6 5,0 125 5,3 5,9 30 4,0 1,0 20 125
КС162А 6,2 10,0 300 5,8 6,6 35 -6,0 3,0 50 100
КС162В 6,2 10,0 150 5,8 6,6 - -6,0 3,0 22 100
2С162А 6,2 10,0 150 5,66 6,76 35 -6,0 3,0 22 125
2С162Б1 6,2 3,0 21 5,89 6,51 15 6,0 1,0 3,4 85
2С162В1 6,2 3,0 21 5,58 6,82 25 6,0 1,0 3,4 85
КС168А 6,8 10,0 300 6,12 7,48 7 ±6,0 3,0 45 125
КС168В 6,8 10,0 150 6,3 7,3 28 ±5,0 3,0 20 100
2С168А 6,8 10,0 300 6,12 7,48 28 ±6,0 3,0 45 125
2С168Б 6,8 10,0 100 6 7,5 15 7,0 3,0 15 125
2С168В 6,8 10,0 150 6,24 7,38 28 ±5,0 3,0 20 125
2С168К1 6,8 0,5 20 6,46 7,14 200 5,0 0,1 2,94 125
2С168К9 6,8 0,5 200 6,46 7,14 200 5,0 0,1 27 125
2С168Х 6,8 0,5 20 6,5 7,1 200 5,0 0,5 3 125
КС170А 7,0 10,0 150 6,43 7,59 20 ±1,0 3,0 20 100
2С170А 7,0 10,0 150 6,43 7,59 18 ±1,0 3,0 20 125
КС175А 7,5 5,0 150 6,82 8,21 16 ±4,0 3,0 18 100
КС175Ж 7,5 0,5 125 7,1 7,9 40 7,0 0,5 17 125
КС175Ц 7,5 0,5 125 7,1 7,9 200 6,5 0,1 17 125
2С175А 7,5 5,0 150 6,82 8,21 16 ±4,0 3,0 18 125
2С175Ж 7,5 4,0 150 7,1 7,9 20 7,0 0,5 20 125
2С175К1 7,5 0,5 20 7,13 7,88 200 6,5 0,1 2,66 125
2С175Х 7,5 0,5 20 7,1 7,9 200 6,5 0,1 2,65 125
2С175Ц 7,5 0,5 125 7,1 7,9 200 6,5 0,1 17 125
2С175Ц1 7,5 0,1 20 7,1 7,9 820 6,0 0,05 2,65 85
2С180А 8,0 5,0 125 7 8,5 8 7,0 3,0 15 125
КС182А 8,2 5,0 150 7,6 8,8 14 - 3,0 17 100
КС182Ж 8,2 4,0 125 7,4 9 40 8,0 0,5 15 125
КС182Ц 8,2 0,5 125 7,8 8,6 200 7,0 0,1 15 125
КС182Ц1 8,2 0,1 20 7,8 8,6 820 6,5 0,05 2,5 85
2С182А 8,2 5,0 150 7,49 8,95 14 4,0 3,0 17 125
2С182Ж 8,2 4,0 150 7,8 8,7 40 8,0 0,5 18 125
2С182К1 8,2 0,5 20 7,79 8,61 220 7,5 0,1 2,44 125
2С182Х 8,2 0,5 20 7,8 8,6 200 7,5 0,5 2,5 125
2С182Ц 8,2 0,5 125 7,8 8,6 200 7,0 0,1 15 125
2С190А 9,0 5,0 125 8 9,5 12 8,0 3,0 13 125
КС191А 9,1 5,0 150 8,5 9,7 18 - 3,0 15 100
КС191Ж 9,1 4,0 125 8,6 9,6 40 9,0 0,5 14 125
КС191Ц1 9,1 0,1 20 8,6 9,6 820 7,5 0,05 2,24 125
КС191Ц 9,1 0,5 125 8,6 9,6 200 8,0 0,1 14 125
2С191А 9,1 5,0 150 8,25 9,98 18 6,0 3,0 15 125
2С191Ж 9,1 4,0 125 8,6 9,6 40 9,0 0,5 16 125
2С191К1 9,1 0,5 20 8,65 9,56 220 8,0 0,1 2,2 125
2С191Х 9,1 0,5 20 8,6 9,6 200 8,0 0,5 2,24 125
2С191Ц 9,1 0,5 125 8,6 9,6 200 8,0 0,1 14 125
КС196А 9,6 5,0 200 9,1 10,1 18 - 3,0 20 125
КС196Б 9,6 5,0 200 9,1 10,1 18 - 3,0 20 125
КС196В 9,6 5,0 200 9,1 10,1 18 - 3,0 20 125
КС196Г 9,6 5,0 200 9,1 10,1 18 - 3,0 20 125
2С205А 10,0 5,0 150 9,12 10,9 22 6,0 3,0 13 125
КС210А 10,0 5,0 150 - - - - 3,0 14 100
КС210Б 10,0 5,0 150 9,3 10,7 22 6,0 3,0 14 100
КС210Ж 10,0 4,0 125 9 11 40 9,0 0,5 13 125
КС210Ц 10,0 0,5 125 9,5 10,5 200 8,5 0,1 12,5 125
КС210Ц1 10,0 0,1 20 9,5 10,5 820 8,0 0,05 2 85
2С210А 10,0 5,0 125 9 10,5 15 9,0 3,0 11 125
2С210Б 10,0 5,0 150 9,5 10,5 22 6,0 3,0 14 125
2С210Ж 10,0 4,0 150 9,5 10,5 40 9,0 0,5 15 125
2С210К1 10,0 0,5 20 9,5 10,5 220 9,0 0,1 2 125
2С210К 10,0 0,5 20 9,5 10,5 200 9,0 0,5 2 125
2С210Ц 10,0 0,5 125 9,5 10,5 200 8,5 0,1 12,5 125
КС211Ж 11,0 4,0 125 10,4 11,6 40 9,2 0,5 12 85
КС211Ц 11,0 0,5 125 10,4 11,6 200 8,5 0,1 11,2 85
КС211Ц1 11,0 0,1 20 10,4 11,6 820 8,5 0,05 1,8 85
2С211А 11,0 5,0 125 10 12 19 9,5 3,0 10 125
2С211Ж 11,0 4,0 150 10,4 11,6 40 9,2 0,5 14 125
2С211И 11,0 5,0 150 10,5 11,5 23 7,0 3,0 13 125
2С211К1 11,0 0,5 20 10,5 11,5 200 9,5 0,1 1,8 125
2С211Х 11,0 0,5 20 10,4 11,6 200 9,5 0,5 1,8 125
2С211Ц 11,0 0,5 125 10,4 11,6 200 8,5 0,1 11,2 125
КС212Ж 12,0 4,0 125 10,8 13,2 40 9,5 0,5 11 125
КС212Ц 12,0 0,5 125 11,4 12,6 200 8,5 0,1 10,6 125
КС212Ц1 12,0 0,1 20 11,4 12,6 820 8,5 0,05 1,7 125
2С212В 12,0 5,0 150 10,9 13,1 24 7,5 3,0 12 125
2С212Ж 12,0 4,0 150 11,4 12,6 40 9,5 0,5 13 125
2С212К1 12,0 0,5 20 11,4 12,6 200 9,5 0,1 1,7 125
2С212Ц 12,0 0,5 125 11,4 12,6 200 8,5 0,1 10,6 125
2С212Х 12,0 0,5 20 11,4 12,6 200 9,5 0,5 1,7 125
КС213А 13,0 5,0 150 - - - - 3,0 10 125
КС213Б 13,0 5,0 150 12,1 13,9 25 8,0 3,0 10 125
КС213Ж 13,0 4,0 125 12,3 13,7 40 9,5 0,5 10 125
2С213А 13,0 5,0 125 11,5 14 22 9,5 3,0 9 125
2С213Б 13,0 5,0 150 11,9 14,2 25 7,5 3,0 10 125
2С213Ж 13,0 4,0 150 12,3 13,7 40 9,5 0,5 12 125
КС215Ж 15,0 2,0 125 13,5 16,5 70 10,0 0,5 8,3 125
2С215Ж 15,0 2,0 150 14,2 15,8 70 10,0 0,5 10 125
КС216Ж 16,0 2,0 125 15,2 16,8 70 10,0 0,5 7,8 125
2С216Ж 16,0 2,0 150 15,2 17 70 10,0 0,5 9,4 125
КС218Ж 18,0 2,0 125 16,2 19,8 70 10,0 0,5 6,9 125
2С218Ж 18,0 2,0 150 17 19 70 10,0 0,5 8,3 125
КС220Ж 20,0 2,0 125 19 21 70 10,0 0,5 6,2 125
2С220Ж 20,0 2,0 150 19 21 70 10,0 0,5 7,5 125
КС222Ж 22,0 2,0 125 19,8 24,2 70 10,0 0,5 5,7 125
2С222Ж 22,0 2,0 150 20,9 23,1 70 10,0 0,5 6,8 125
КС224Ж 24,0 2,0 125 22,8 25,2 70 10,0 0,5 5,2 125
2С224Ж 24,0 2,0 150 22,8 25,2 70 10,0 0,5 6,3 125
2С291А 91,0 1,0 250 86 96 700 11,0 0,5 2,7 125


Uст.ном.-номинальное напряжение стабилизации стабилитрона;
Iст.ном.-номинальный ток стабилизации стабилитрона;
Рмакс.-максимально-допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне;
Uст.-напряжение стабилизации стабилитрона;
rст.-дифференциальное сопротивление стабилитрона;
aст.-температурный коэффициент стабилизации стабилитрона;
Iст.-ток стабилизации стабилитрона;
Тк.макс.-максимально-допустимая температура корпуса стабилитрона;
Тп.макс.-максимально-допустимая температура перехода стабилитрона.

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Сергей Тимофеевич пишет...

Спасибо, быстро и удобно.

11/08/2012 17:24:22

Влад пишет...

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02/09/2012 20:59:13

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10/09/2012 09:07:36

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30/01/2013 12:16:50

Владимир пишет...

Спасибо,очень удобно,информативно.

21/02/2013 06:40:12

Леонид пишет...

Очень удобно!

23/02/2013 11:58:38

василий пишет...

все четко, глядя в таблицу можно быстро подобрать замену

30/03/2013 21:27:03

Андрей пишет...

Не полная таблица, только что искал нужный, нашел несколько Д818 с разными буквами, несколько КС551 и КС531, где бы про них узнать?

07/04/2013 23:33:27

simonov_p пишет...

КС168А сопротивление 28 Ом (ошибка 7 Ом).

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18/07/2017 14:00:16

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Ведущая компания в России и странах СНГ по продаже авиабилетов Airline

Крупнейшая международная компания по продаже А/В билетов
срочно набирает сотрудников на постоянную основу для несложной
работы через интернет, с ежедневными выплатами до 11 000 руб.

Работая в нашей компании Вы получаете:

- Соблюдение трудового кодекса
- Полный соцпакет, оплачиваемый отпуск, больничный, санаторий.
- Каждый наш сотрудник на дому гарантированно получает высокий доход. руб. в день.
- Гарантированные стабильные выплаты заработанных денег.
- Выплаты происходят ежедневно на банковские карты или электронные кошельки.

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19/07/2017 09:35:04

qannaWap пишет...

Ведущая компания в России и странах СНГ по продаже авиабилетов Airline

Крупнейшая международная компания по продаже А/В билетов
срочно набирает сотрудников на постоянную основу для несложной
работы через интернет, с ежедневными выплатами до 11 000 руб.

Работая в нашей компании Вы получаете:

- Соблюдение трудового кодекса
- Полный соцпакет, оплачиваемый отпуск, больничный, санаторий.
- Каждый наш сотрудник на дому гарантированно получает высокий доход. руб. в день.
- Гарантированные стабильные выплаты заработанных денег.
- Выплаты происходят ежедневно на банковские карты или электронные кошельки.

Пройдите регистрацию у нас на сайте. > www.Airline-Rabota.tk <

Без вложений, опыт и профессиональные навыки не требуются!

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Мы недовольны, в реальности оказывается скопированным все, , красивей раскрывают ту же задумку тут http://www.autoprichal.ru>http://www.autoprichal.ru

30/09/2017 11:26:16

стас пишет...

Очень помогло при подборе пораметров

16/01/2019 18:13:15

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23/05/2019 18:33:33

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23/05/2019 18:36:05

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25/07/2019 22:02:20

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fnaf

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