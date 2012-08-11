Параметры стабилитронов и стабисторов малой мощности :

|Тип
прибора
|Предельные значения
параметров при Т=25°С
|Значения параметров
при Т=25°С
|Тк.мах
(Тп.)
°С
|Uст.ном.
B
|при
Iст.ном.
mA
|Рмакс.
mBt
|Uст.
|rст.
Om
|aст.
10-2
%/°С
|Iст.
|мин
B
|мах
B
|мин
mA
|мах
mA
|Д219С
|0,57
|1,0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|50
|120
|Д220С
|0,59
|1,0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|50
|120
|Д223С
|0,59
|1,0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|50
|120
|Д808
|8,0
|5,0
|280
|7,0
|8,5
|6,0
|7,0
|3,0
|33
|125
|Д809
|9,0
|5,0
|280
|8,0
|9,5
|10
|8,0
|3,0
|29
|125
|Д810
|10,0
|5,0
|280
|9,0
|10,5
|12
|9,0
|3,0
|26
|125
|Д811
|11,0
|5,0
|280
|10,0
|12
|15
|9,5
|3,0
|23
|125
|Д813
|13,0
|5,0
|280
|11,5
|14
|18
|9,5
|3,0
|20
|125
|Д814А
|8,0
|5,0
|340
|7,0
|8,5
|6,0
|7,0
|3,0
|40
|125
|Д814А1
|8,0
|5,0
|340
|7,0
|8,5
|6,0
|7,0
|3,0
|40
|125
|Д814Б
|9,0
|5,0
|340
|8,0
|9,5
|10
|8,0
|3,0
|36
|125
|Д814Б1
|9,0
|5,0
|340
|8,0
|9,5
|10
|8,0
|3,0
|36
|125
|Д814В
|10,0
|5,0
|340
|9,0
|10,5
|12
|9,0
|3,0
|32
|125
|Д814В1
|10,0
|5,0
|340
|9,0
|10,5
|12
|9,0
|3,0
|32
|125
|Д814Г
|11,0
|5,0
|340
|10,0
|12
|15
|9,5
|3,0
|29
|125
|Д814Г1
|11,0
|5,0
|340
|10,0
|12
|15
|9,5
|3,0
|29
|125
|Д814Д
|13,0
|5,0
|340
|11,5
|14
|18
|9,5
|3,0
|24
|125
|Д814Д1
|13,0
|5,0
|340
|11,6
|14
|18
|9,5
|3,0
|24
|125
|2С102А
|5,1
|20,0
|300
|4,84
|5,36
|17
|±1,0
|3,0
|58
|125
|КС107А
|0,7
|10,0
|125
|0,63
|0,77
|7,0
|-34
|1,0
|100
|125
|2С107А
|0,7
|10,0
|125
|0,63
|0,77
|7,0
|-34
|1,0
|100
|125
|2С111А
|6,2
|10,0
|150
|5,66
|6,76
|35
|-6,0
|3,0
|22
|125
|2С111Б
|6,8
|10,0
|150
|6,24
|7,38
|28
|±5,0
|3,0
|20
|125
|2С111В
|7,0
|10,0
|150
|6,43
|7,59
|18
|±1,0
|3,0
|20
|125
|2С112А
|7,5
|5,0
|150
|6,82
|8,21
|16
|±4,0
|3,0
|18
|125
|2С112Б
|8,2
|5,0
|150
|7,49
|8,95
|14
|4
|3,0
|17
|125
|2С112В
|9,1
|5,0
|150
|8,25
|9,98
|18
|6
|3,0
|15
|125
|КС113А
|1,3
|10,0
|200
|1,17
|1,43
|12
|-42
|1,0
|100
|125
|2С113А
|1,3
|10,0
|200
|1,17
|1,43
|12
|-42
|1,0
|100
|125
|КС119А
|1,9
|10,0
|200
|1,72
|2,1
|15
|-42
|1,0
|100
|125
|2С119А
|1,9
|10,0
|200
|1,72
|2,1
|15
|-42
|1,0
|100
|125
|2С124Д1
|2,4
|3,0
|50
|2,2
|2,6
|180
|-7,5
|0,25
|20,8
|125
|2С127А1
|2,7
|3,0
|50
|2,43
|2,97
|180
|-20
|1,0
|6
|85
|2С127Д1
|2,7
|3,0
|50
|2,5
|2,9
|180
|-7,5
|0,25
|18,5
|125
|КС130Д1
|3,0
|3,0
|50
|2,8
|3,2
|180
|-7,5
|0,25
|16,7
|125
|2С130Д1
|3,0
|3,0
|50
|2,8
|3,2
|180
|-7,5
|0,25
|16,7
|125
|КС133А
|3,3
|10,0
|300
|2,97
|3,63
|65
|-11
|3,0
|81
|125
|КС133Г
|3,3
|5,0
|125
|3
|3,6
|150
|-10
|1,0
|37,5
|125
|2С133А
|3,3
|10,0
|300
|2,97
|3,63
|65
|-11
|3,0
|81
|125
|2С133Б
|3,3
|10,0
|100
|3
|3,7
|65
|-10
|3,0
|30
|125
|2С133В
|3,3
|5,0
|125
|3,1
|3,5
|150
|-10
|1,0
|37,5
|125
|2С133Г
|3,3
|5,0
|125
|3
|3,6
|150
|-10
|1,0
|37,5
|125
|2С133Д1
|3,3
|3,0
|50
|3,1
|3,5
|180
|-7,5
|0,25
|15,2
|125
|2С136Д1
|3,6
|3,0
|50
|3,4
|3,8
|180
|-7,0
|0,25
|13,9
|125
|КС139А
|3,9
|10,0
|300
|3,51
|4,29
|60
|-10
|3,0
|70
|125
|КС139Г
|3,9
|5,0
|125
|3,5
|4,3
|150
|1,0
|32
|125
|2С139А
|3,9
|10,0
|300
|3,51
|4,29
|60
|-10
|3,0
|70
|125
|2С139Б
|3,9
|10,0
|100
|3,5
|4,3
|60
|-10
|3,0
|26
|125
|2С139Д1
|3,9
|3,0
|50
|3,7
|4,1
|180
|-6,5
|0,25
|12,8
|125
|2С143Д1
|4,3
|3,0
|50
|4
|4,6
|180
|-6,0
|0,25
|11,6
|125
|КС147А
|4,7
|10,0
|300
|4,23
|5,17
|56
|-9...10
|3,0
|58
|125
|КС147Г
|4,7
|5,0
|125
|4,2
|5,2
|150
|-7,0
|1,0
|26,5
|125
|2С147А
|4,7
|10,0
|300
|4,23
|5,17
|56
|-9...10
|3,0
|58
|125
|2С147Б
|4,7
|10,0
|100
|4,1
|5,2
|56
|-8...+2
|3,0
|21
|125
|2С147В
|4,7
|5,0
|125
|4,5
|4,9
|150
|-7,0
|1,0
|26,5
|125
|12С147Г
|4,7
|5,0
|125
|4,2
|5,2
|150
|-7,0
|1,0
|26,5
|125
|12С147У1
|4,7
|3,0
|50
|4,2
|5,2
|220
|-8,0
|1,0
|10,6
|125
|12С147Т1
|4,7
|3,0
|50
|4,4
|4,9
|220
|-8,0
|1,0
|10,6
|125
|2С147Т9
|4,7
|3,0
|200
|4,4
|4,9
|220
|-8,0
|1,0
|38
|125
|2С151Т1
|5,1
|3,0
|50
|4,8
|5,4
|180
|-6...3
|1,0
|10
|125
|КС156А
|5,6
|10,0
|300
|5,04
|6,16
|46
|±5,0
|3,0
|55
|125
|КС156Г
|5,6
|5,0
|125
|5
|6,2
|100
|7,0
|1,0
|22,4
|125
|2С156А
|5,6
|10,0
|300
|5,04
|6,16
|46
|±5,0
|3,0
|55
|125
|2С156Б
|5,6
|10,0
|100
|5
|6,4
|45
|-4...7
|3,0
|18
|125
|2С156В
|5,6
|5,0
|125
|5,3
|5,9
|100
|5,0
|1,0
|22,4
|125
|2С156Г
|5,6
|5,0
|125
|5
|6,2
|100
|7,0
|1,0
|22,4
|125
|2С156У1
|5,6
|3,0
|50
|5
|6,2
|160
|-4...6
|1,0
|9
|125
|2С156Т1
|5,6
|3,0
|50
|5,3
|5,9
|160
|-4...6
|1,0
|9
|125
|2С156Т9
|5,6
|3,0
|200
|5,3
|5,9
|160
|-4...6
|1,0
|34
|125
|2С156Ф
|5,6
|5,0
|125
|5,3
|5,9
|30
|4,0
|1,0
|20
|125
|КС162А
|6,2
|10,0
|300
|5,8
|6,6
|35
|-6,0
|3,0
|50
|100
|КС162В
|6,2
|10,0
|150
|5,8
|6,6
|-
|-6,0
|3,0
|22
|100
|2С162А
|6,2
|10,0
|150
|5,66
|6,76
|35
|-6,0
|3,0
|22
|125
|2С162Б1
|6,2
|3,0
|21
|5,89
|6,51
|15
|6,0
|1,0
|3,4
|85
|2С162В1
|6,2
|3,0
|21
|5,58
|6,82
|25
|6,0
|1,0
|3,4
|85
|КС168А
|6,8
|10,0
|300
|6,12
|7,48
|7
|±6,0
|3,0
|45
|125
|КС168В
|6,8
|10,0
|150
|6,3
|7,3
|28
|±5,0
|3,0
|20
|100
|2С168А
|6,8
|10,0
|300
|6,12
|7,48
|28
|±6,0
|3,0
|45
|125
|2С168Б
|6,8
|10,0
|100
|6
|7,5
|15
|7,0
|3,0
|15
|125
|2С168В
|6,8
|10,0
|150
|6,24
|7,38
|28
|±5,0
|3,0
|20
|125
|2С168К1
|6,8
|0,5
|20
|6,46
|7,14
|200
|5,0
|0,1
|2,94
|125
|2С168К9
|6,8
|0,5
|200
|6,46
|7,14
|200
|5,0
|0,1
|27
|125
|2С168Х
|6,8
|0,5
|20
|6,5
|7,1
|200
|5,0
|0,5
|3
|125
|КС170А
|7,0
|10,0
|150
|6,43
|7,59
|20
|±1,0
|3,0
|20
|100
|2С170А
|7,0
|10,0
|150
|6,43
|7,59
|18
|±1,0
|3,0
|20
|125
|КС175А
|7,5
|5,0
|150
|6,82
|8,21
|16
|±4,0
|3,0
|18
|100
|КС175Ж
|7,5
|0,5
|125
|7,1
|7,9
|40
|7,0
|0,5
|17
|125
|КС175Ц
|7,5
|0,5
|125
|7,1
|7,9
|200
|6,5
|0,1
|17
|125
|2С175А
|7,5
|5,0
|150
|6,82
|8,21
|16
|±4,0
|3,0
|18
|125
|2С175Ж
|7,5
|4,0
|150
|7,1
|7,9
|20
|7,0
|0,5
|20
|125
|2С175К1
|7,5
|0,5
|20
|7,13
|7,88
|200
|6,5
|0,1
|2,66
|125
|2С175Х
|7,5
|0,5
|20
|7,1
|7,9
|200
|6,5
|0,1
|2,65
|125
|2С175Ц
|7,5
|0,5
|125
|7,1
|7,9
|200
|6,5
|0,1
|17
|125
|2С175Ц1
|7,5
|0,1
|20
|7,1
|7,9
|820
|6,0
|0,05
|2,65
|85
|2С180А
|8,0
|5,0
|125
|7
|8,5
|8
|7,0
|3,0
|15
|125
|КС182А
|8,2
|5,0
|150
|7,6
|8,8
|14
|-
|3,0
|17
|100
|КС182Ж
|8,2
|4,0
|125
|7,4
|9
|40
|8,0
|0,5
|15
|125
|КС182Ц
|8,2
|0,5
|125
|7,8
|8,6
|200
|7,0
|0,1
|15
|125
|КС182Ц1
|8,2
|0,1
|20
|7,8
|8,6
|820
|6,5
|0,05
|2,5
|85
|2С182А
|8,2
|5,0
|150
|7,49
|8,95
|14
|4,0
|3,0
|17
|125
|2С182Ж
|8,2
|4,0
|150
|7,8
|8,7
|40
|8,0
|0,5
|18
|125
|2С182К1
|8,2
|0,5
|20
|7,79
|8,61
|220
|7,5
|0,1
|2,44
|125
|2С182Х
|8,2
|0,5
|20
|7,8
|8,6
|200
|7,5
|0,5
|2,5
|125
|2С182Ц
|8,2
|0,5
|125
|7,8
|8,6
|200
|7,0
|0,1
|15
|125
|2С190А
|9,0
|5,0
|125
|8
|9,5
|12
|8,0
|3,0
|13
|125
|КС191А
|9,1
|5,0
|150
|8,5
|9,7
|18
|-
|3,0
|15
|100
|КС191Ж
|9,1
|4,0
|125
|8,6
|9,6
|40
|9,0
|0,5
|14
|125
|КС191Ц1
|9,1
|0,1
|20
|8,6
|9,6
|820
|7,5
|0,05
|2,24
|125
|КС191Ц
|9,1
|0,5
|125
|8,6
|9,6
|200
|8,0
|0,1
|14
|125
|2С191А
|9,1
|5,0
|150
|8,25
|9,98
|18
|6,0
|3,0
|15
|125
|2С191Ж
|9,1
|4,0
|125
|8,6
|9,6
|40
|9,0
|0,5
|16
|125
|2С191К1
|9,1
|0,5
|20
|8,65
|9,56
|220
|8,0
|0,1
|2,2
|125
|2С191Х
|9,1
|0,5
|20
|8,6
|9,6
|200
|8,0
|0,5
|2,24
|125
|2С191Ц
|9,1
|0,5
|125
|8,6
|9,6
|200
|8,0
|0,1
|14
|125
|КС196А
|9,6
|5,0
|200
|9,1
|10,1
|18
|-
|3,0
|20
|125
|КС196Б
|9,6
|5,0
|200
|9,1
|10,1
|18
|-
|3,0
|20
|125
|КС196В
|9,6
|5,0
|200
|9,1
|10,1
|18
|-
|3,0
|20
|125
|КС196Г
|9,6
|5,0
|200
|9,1
|10,1
|18
|-
|3,0
|20
|125
|2С205А
|10,0
|5,0
|150
|9,12
|10,9
|22
|6,0
|3,0
|13
|125
|КС210А
|10,0
|5,0
|150
|-
|-
|-
|-
|3,0
|14
|100
|КС210Б
|10,0
|5,0
|150
|9,3
|10,7
|22
|6,0
|3,0
|14
|100
|КС210Ж
|10,0
|4,0
|125
|9
|11
|40
|9,0
|0,5
|13
|125
|КС210Ц
|10,0
|0,5
|125
|9,5
|10,5
|200
|8,5
|0,1
|12,5
|125
|КС210Ц1
|10,0
|0,1
|20
|9,5
|10,5
|820
|8,0
|0,05
|2
|85
|2С210А
|10,0
|5,0
|125
|9
|10,5
|15
|9,0
|3,0
|11
|125
|2С210Б
|10,0
|5,0
|150
|9,5
|10,5
|22
|6,0
|3,0
|14
|125
|2С210Ж
|10,0
|4,0
|150
|9,5
|10,5
|40
|9,0
|0,5
|15
|125
|2С210К1
|10,0
|0,5
|20
|9,5
|10,5
|220
|9,0
|0,1
|2
|125
|2С210К
|10,0
|0,5
|20
|9,5
|10,5
|200
|9,0
|0,5
|2
|125
|2С210Ц
|10,0
|0,5
|125
|9,5
|10,5
|200
|8,5
|0,1
|12,5
|125
|КС211Ж
|11,0
|4,0
|125
|10,4
|11,6
|40
|9,2
|0,5
|12
|85
|КС211Ц
|11,0
|0,5
|125
|10,4
|11,6
|200
|8,5
|0,1
|11,2
|85
|КС211Ц1
|11,0
|0,1
|20
|10,4
|11,6
|820
|8,5
|0,05
|1,8
|85
|2С211А
|11,0
|5,0
|125
|10
|12
|19
|9,5
|3,0
|10
|125
|2С211Ж
|11,0
|4,0
|150
|10,4
|11,6
|40
|9,2
|0,5
|14
|125
|2С211И
|11,0
|5,0
|150
|10,5
|11,5
|23
|7,0
|3,0
|13
|125
|2С211К1
|11,0
|0,5
|20
|10,5
|11,5
|200
|9,5
|0,1
|1,8
|125
|2С211Х
|11,0
|0,5
|20
|10,4
|11,6
|200
|9,5
|0,5
|1,8
|125
|2С211Ц
|11,0
|0,5
|125
|10,4
|11,6
|200
|8,5
|0,1
|11,2
|125
|КС212Ж
|12,0
|4,0
|125
|10,8
|13,2
|40
|9,5
|0,5
|11
|125
|КС212Ц
|12,0
|0,5
|125
|11,4
|12,6
|200
|8,5
|0,1
|10,6
|125
|КС212Ц1
|12,0
|0,1
|20
|11,4
|12,6
|820
|8,5
|0,05
|1,7
|125
|2С212В
|12,0
|5,0
|150
|10,9
|13,1
|24
|7,5
|3,0
|12
|125
|2С212Ж
|12,0
|4,0
|150
|11,4
|12,6
|40
|9,5
|0,5
|13
|125
|2С212К1
|12,0
|0,5
|20
|11,4
|12,6
|200
|9,5
|0,1
|1,7
|125
|2С212Ц
|12,0
|0,5
|125
|11,4
|12,6
|200
|8,5
|0,1
|10,6
|125
|2С212Х
|12,0
|0,5
|20
|11,4
|12,6
|200
|9,5
|0,5
|1,7
|125
|КС213А
|13,0
|5,0
|150
|-
|-
|-
|-
|3,0
|10
|125
|КС213Б
|13,0
|5,0
|150
|12,1
|13,9
|25
|8,0
|3,0
|10
|125
|КС213Ж
|13,0
|4,0
|125
|12,3
|13,7
|40
|9,5
|0,5
|10
|125
|2С213А
|13,0
|5,0
|125
|11,5
|14
|22
|9,5
|3,0
|9
|125
|2С213Б
|13,0
|5,0
|150
|11,9
|14,2
|25
|7,5
|3,0
|10
|125
|2С213Ж
|13,0
|4,0
|150
|12,3
|13,7
|40
|9,5
|0,5
|12
|125
|КС215Ж
|15,0
|2,0
|125
|13,5
|16,5
|70
|10,0
|0,5
|8,3
|125
|2С215Ж
|15,0
|2,0
|150
|14,2
|15,8
|70
|10,0
|0,5
|10
|125
|КС216Ж
|16,0
|2,0
|125
|15,2
|16,8
|70
|10,0
|0,5
|7,8
|125
|2С216Ж
|16,0
|2,0
|150
|15,2
|17
|70
|10,0
|0,5
|9,4
|125
|КС218Ж
|18,0
|2,0
|125
|16,2
|19,8
|70
|10,0
|0,5
|6,9
|125
|2С218Ж
|18,0
|2,0
|150
|17
|19
|70
|10,0
|0,5
|8,3
|125
|КС220Ж
|20,0
|2,0
|125
|19
|21
|70
|10,0
|0,5
|6,2
|125
|2С220Ж
|20,0
|2,0
|150
|19
|21
|70
|10,0
|0,5
|7,5
|125
|КС222Ж
|22,0
|2,0
|125
|19,8
|24,2
|70
|10,0
|0,5
|5,7
|125
|2С222Ж
|22,0
|2,0
|150
|20,9
|23,1
|70
|10,0
|0,5
|6,8
|125
|КС224Ж
|24,0
|2,0
|125
|22,8
|25,2
|70
|10,0
|0,5
|5,2
|125
|2С224Ж
|24,0
|2,0
|150
|22,8
|25,2
|70
|10,0
|0,5
|6,3
|125
|2С291А
|91,0
|1,0
|250
|86
|96
|700
|11,0
|0,5
|2,7
|125
|Uст.ном.
|-
|номинальное напряжение стабилизации стабилитрона;
|Iст.ном.
|-
|номинальный ток стабилизации стабилитрона;
|Рмакс.
|-
|максимально-допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне;
|Uст.
|-
|напряжение стабилизации стабилитрона;
|rст.
|-
|дифференциальное сопротивление стабилитрона;
|aст.
|-
|температурный коэффициент стабилизации стабилитрона;
|Iст.
|-
|ток стабилизации стабилитрона;
|Тк.макс.
|-
|максимально-допустимая температура корпуса стабилитрона;
|Тп.макс.
|-
|максимально-допустимая температура перехода стабилитрона.
|
Сергей Тимофеевич пишет...
Спасибо, быстро и удобно.
11/08/2012 17:24:22
|
Влад пишет...
Спасибо!
02/09/2012 20:59:13
|
борис пишет...
Превосходно !!! таблица. удобна. Быстро. Видишь. что. держишь. в. руках..!!!
10/09/2012 09:07:36
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Александр пишет...
Лаконичность,доступность.Большое спасибо!
30/01/2013 12:16:50
|
Владимир пишет...
Спасибо,очень удобно,информативно.
21/02/2013 06:40:12
|
Леонид пишет...
Очень удобно!
23/02/2013 11:58:38
|
василий пишет...
все четко, глядя в таблицу можно быстро подобрать замену
30/03/2013 21:27:03
|
Андрей пишет...
Не полная таблица, только что искал нужный, нашел несколько Д818 с разными буквами, несколько КС551 и КС531, где бы про них узнать?
07/04/2013 23:33:27
|
simonov_p пишет...
КС168А сопротивление 28 Ом (ошибка 7 Ом).
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Olga Y.tow пишет...
Мы недовольны, в реальности оказывается скопированным все, , красивей раскрывают ту же задумку тут http://www.autoprichal.ru>http://www.autoprichal.ru
30/09/2017 11:26:16
|
стас пишет...
Очень помогло при подборе пораметров
16/01/2019 18:13:15
|
Антон пишет...
Перезвоните пожалуйста по номеру 8 (953)367-35-45 Антон.
23/05/2019 18:33:33
|
Антон пишет...
Перезвоните пожалуйста по номеру 8 (953)367-35-45 Антон.
23/05/2019 18:36:05
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Перезвоните мне пожалуйста по номеру 8(999)529-09-18 Антон.
25/07/2019 22:02:20
|
Алексей пишет...
Перезвоните мне пожалуйста 8(904)332-62-08 Алексей.
04/08/2019 20:58:35
|
coca пишет...
Я очень поражен вашими мыслями по этому вопросу. Глубокое и поэтапное знание было бы хорошо для меня. Я посетил ваш сайт. Это очень интересно и впечатляюще. Спасибо, что поделились с нами такой замечательной статьей. Я хочу приехать снова. Пожалуйста, обновите.
23/12/2019 08:16:41
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